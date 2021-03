Polizei Köln

POL-K: 210322-3-K Polizisten nehmen Drogenhändler auf frischer Tat fest

Köln (ots)

Dank polizeilicher Videobeobachtung haben Polizisten am Sonntagnachmittag (21. März) einen Drogenhändler (30) auf dem Neumarkt vorläufig festgenommen und mehrere Gramm Kokain, eine Feinwaage, Bargeld sowie ein Einhandmesser beschlagnahmt. In der Wohnung des Kölners, der bereits mit Drogendelikten in Erscheinung getreten ist, stellten die Beamten weitere rund 38 Gramm Kokain sicher. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der 30-Jährige war einem Videobeobachter der Leitstelle im Polizeipräsidium gegen 16.30 Uhr auf der Platzfläche aufgefallen, als er Geld von Drogenkonsumenten "einsammelte". Anhand der detaillierten Beschreibung des Mannes machten die Polizisten den Verdächtigen schnell ausfindig. (jk/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell