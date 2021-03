Polizei Köln

POL-K: 210321-4-K Party aufgelöst - 18 Corona-Verstöße

Köln (ots)

Nach einem Zeugenhinweis haben Streifenteams am Sonntagmorgen (21. März) eine Party in einem leerstehenden Gebäude in Kalk beendet, Betäubungsmittel sichergestellt und neben einer Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs, 18 Anzeigen wegen Corona-Verstößen gefertigt. Als die Polizisten gegen 8 Uhr vor das mit lauter Musik beschallte Firmengebäude auf der Dillenburger Straße vorfuhren, kletterten einige der Feiernden aus den Fenstern und rannten weg. Die übrigen 23-54 Jahre alten "Gäste" erwarten nun entsprechende Verfahren. (as/de)

