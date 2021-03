Polizei Köln

POL-K: 210321-2-K Fluchtversuch durch die Innenstadt endet an einem Baum

Köln (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (21. März) ist ein 21-jähriger Mini-Fahrer in der Kölner Innenstadt beim Versuch einer Polizeikontrolle zu entkommen mutmaßlich unter Alkohol-und Drogeneinfluss in einen Baum gefahren. Der junge Mann war einem Streifenteam gegen 7 Uhr durch unsichere und gleichzeitig zu schnelle Fahrweise auf der Richard-Wagner-Straße aufgefallen. Auf Blaulicht und "Stopp Polizei" reagierte der Mini-Fahrer mit dem Gaspedal und versuchte quer durch die Innenstadt der Kontrolle zu entkommen. Auf der Dasselstraße fuhr er dabei gegen einen geparkten Wagen, kollidierte schlussendlich auf der Zülpicher Straße in Höhe der Mensa mit einem Baum und versuchte dann vergeblich wegzurennen. Wie sich herausstellte ist der 21-Jährige nur im Besitz eines gefälschten Führerscheins und hatte neben Marihuana auch einen Totschläger und Sandhandschuhe in dem gemieteten Mini. Nach einer Blutprobenentnahme auf der Wache, erwarten ihn nun mehrere Strafverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht, Verstößen gegen das Waffengesetz sowie gegen das Betäubungsmittelgesetz. (as/de)

