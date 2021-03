Polizei Köln

POL-K: 210321-2-K Zeugensuche nach Raub mit Messer

Köln (ots)

Am Samstagabend (20. März) hat ein etwa 50 bis 60 Jahre alter Mann einer Kölnerin (34) im Stadtteil Ehrenfeld bei einem Raubversuch ins Bein gestochen. Die 34-Jährige war gegen 19.50 Uhr auf der Ennenstraße unterwegs, als sich ihr der Unbekannte in Höhe der Horsterstraße in den Weg stellte, sie bedrohte und Geld verlangte. Als die Frau sich wehrte und ihm ins Gesicht schlug, stach der Gesuchte ihr mutmaßlich mit einem Messer in den Oberschenkel und rannte in Richtung Heidemannstraße weg. Die Polizei Köln sucht Zeugen.

Der Täter soll eine Halbglatze mit noch wenigen schwarzen Haaren haben, etwa 50 - 60 Jahre alt sein und dunkle Kleidung getragen haben. Besonders auffällig sei seine tiefe, kratzige Stimme gewesen.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an das Kriminalkommissariat 14 zu wenden. (as/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell