Polizei Köln

POL-K: 210319-1-K Gestohlene Autos und ein gestohlenes Wohnmobil sichergestellt

Köln (ots)

Zivilkräfte der Polizei Köln haben am Donnerstagabend (18. März) in Köln-Rondorf einen in Frankreich gestohlenen BMW X6, einen ebenfalls in Frankreich gestohlenen Mitsubishi Eclipse sowie ein in Travemünde gestohlenes Wohnmobil sichergestellt. Bei einem Renault Captur dauern die Ermittlungen noch an. Ein am BMW befestigtes, gefälschtes Kennzeichen gibt den Ermittlern einen Hinweis, was mit den Autos geschehen sollte. Auf einem Internetportal ist dieses Kennzeichen an einem anderen inserierten BMW angebracht.

Zivilkräfte waren gegen 19 Uhr auf den sichergestellten 6er-BMW aufmerksam geworden, weil er auf einem Privatgelände an der Brühler Landstraße zwischen überwiegend alten Schrottfahrzeugen abgestellt war. Bei der Überprüfung der Individualnummer stellte sich heraus, dass der Wagen nach einem Diebstahl in Frankreich zur Fahndung ausgeschrieben war. Nach einem Zeugenhinweis fanden die Polizisten auf einem benachbarten Gelände die anderen Fahrzeuge ohne Kennzeichen. Zwei der Fahrzeug-Identifizierungsnummern waren bereits im Fahndungsbestand ausgeschrieben. (ph/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell