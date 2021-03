Polizei Köln

POL-K: 210318-4-K Senior im Bus gestürzt - Flüchtiger Fahrradfahrer gesucht

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag (13. März) in Köln-Niehl, bei dem ein Fahrgast (83) eines Linienbusses leicht verletzt wurde, fahndet die Polizei nach einem flüchtigen Radfahrer. Nach ersten Ermittlungen fuhren Bus-( 40) und Radfahrer gegen 17.15 Uhr auf der mehrspurigen Boltensternstraße zunächst parallel zueinander in Richtung Süden. In Höhe der Stammheimer Straße sollen beide zu einem Fahrstreifenwechsel angesetzt haben. Der 40-Jährige bremste nach eigenen Angaben stark ab, um einen Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer zu vermeiden. Dadurch soll der 83-Jährige im Bus gestürzt sein. Der schwarz gekleidete Fahrradfahrer mit braunen Haaren soll ohne anzuhalten weitergefahren sein. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell