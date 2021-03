Polizei Köln

POL-K: 210316-1-K Mordkommission Keupstraße vollstreckt Haftbefehle - Zeugensuche

Köln

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 1 vom 7. März:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4857179

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Bei ihren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in einer Mülheimer Gaststätte in der Samstagnacht (6./7. März) hat die Mordkommission der Polizei Köln zwei 28- und 36-jährige Brüder festgenommen. Zeugenangaben und Spuren am Tatort in der Keupstraße hatten die Fahnder zu den Verdächtigen geführt. In einer Wohnung in Höhenhaus vollstreckten die Beamten am Freitag (12. März) richterliche Haftbefehle gegen die Brüder. Infolge der seinerzeitigen Messerstecherei hatte ein 33-jähriger Geschädigter schwerste Verletzungen davongetragen.

Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Tatbeteiligten sowie zur Motivlage dauern an. Weiterhin bittet die Kripo Köln dringend um Zeugenhinweise an Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/cs)

