Polizei Köln

POL-K: 210315-1-K/REK 16-Jähriger nach Überfällen auf Seniorin und Taxifahrer festgenommen

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 18. Februar Ziffer 7

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4842364

Nach Raubüberfällen auf eine Seniorin (71) und einen Taxifahrer (46) am 17. Februar in Köln-Weiden haben Polizisten am Freitagnachmittag (12. März) einen mit Haftbefehl gesuchten Tatverdächtigen (16) in Erftstadt festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, die 71-Jährige und den 46-Jährigen mit einer Pistole bedroht, mit Pfefferspray besprüht und anschließend Bargeld geraubt zu haben. Der 16-Jährige war nach den Überfallen zunächst unerkannt geflüchtet. Auf die Spur des Jugendlichen waren die Ermittler der Polizei Köln an Hand seiner Handynummer gekommen, da mit dieser Nummer am Tattag das Taxi bestellt worden war. Der Kölner hatte am Freitagnachmittag selbst die Polizei angerufen und seinen aktuellen Aufenthaltsort im Rhein-Erft-Kreis mitgeteilt. Die Ermittlungen zu zwei weiteren Komplizen dauern an. (ph/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell