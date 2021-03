Polizei Köln

POL-K: 210314-5-K/BAB/DUS Schwerverletzte Person nach Verkehrsunfall - Polizeihubschrauber im Einsatz

Köln (ots)

Nach Abbruch einer mit Polizeihubschrauber begleiteten Verfolgungsfahrt von Köln nach Düsseldorf ist ein 24 Jahre alter Mann am Samstagmorgen (13. März) in Düsseldorf-Lierenfeld mit seinem Ford gegen eine Straßenlaterne gefahren und schwer verletzt worden. Seine beiden Beifahrer (26, 27) blieben unverletzt. Der Fluchtversuch eines der Insassen vom Unfallort auf der Kreuzung Karl-Geusen-Straße/Kündgensweg scheiterte um kurz nach 5 Uhr an der Zusammenarbeit zwischen Hubschrauber- und Streifenwagenbesatzung. Ersten Ermittlungen zufolge stand der 24-Jährige unter Drogeneinfluss und hat auch keine gültige Fahrerlaubnis. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an.

Kölner Polizisten hatten gegen 4.30 Uhr vergeblich versucht, den jungen Mann auf der Riehler Straße anzuhalten. Der war über die Bundesautobahnen 1 und die 59 bis zur Anschlussstelle Benrath geflüchtet und dort in Richtung Düsseldorfer Stadtgebiet abgefahren. Der Einsatzleiter hatte daraufhin aufgrund nicht kalkulierbarer Gefahren die Verfolgung abgebrochen. (jk/de)

