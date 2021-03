Polizei Köln

POL-K: 210314-3-LEV Drei Männer nach Explosion im Krankenhaus

Köln (ots)

Nach einer Explosion in einer Gartenlaube in Leverkusen-Steinbüchel sind in der Nacht zu Sonntag (14. März) drei Männer (33, 33, 34) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie mit zum Teil schwersten Verbrennungen in eine Klinik.

Ersten Zeugenaussagen zufolge soll es in der Kleingartenanlage an der Charlottenburger Straße gegen 2 Uhr einen lauten Knall gegeben haben. Wenig später stand die gesamte Gartenlaube in Flammen. Die Polizei hat am Unglücksort eine Gasflasche sichergestellt, die für die Ermittlungen zur Explosionsursache von Bedeutung sein könnte. (jk/de)

