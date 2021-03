Polizei Köln

POL-K: 210314-2-K Porsche-Fahrer bei Verkehrsunfall schwerverletzt - Klinik

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen (14. März) ist ein Porsche-Fahrer (21) in der Kölner Neustadt-Nord schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 21-Jährige gegen 5 Uhr auf der Erftstraße stadtauswärts, als er in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und mit seinem Cayenne gegen einen Baum prallte. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Ob ein vorangegangenes illegales Rennen mit einem dahinter fahrenden BMW (Fahrer: 26) unfallursächlich war, bleibt zu klären. Der BMW wurde durch herumfliegende Fahrzeugteile leicht beschädigt.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln war eingesetzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizisten die Erftstraße bis etwa 10 Uhr. (jk/de)

