Polizei Köln

POL-K: 210314-1-K Polizisten nehmen Autoknacker fest

Köln (ots)

Polizisten haben in der Nacht zu Samstag (13. März) im Kölner Stadtteil Sülz einen Autoknacker (40) auf frischer Tat festgenommen. Der Tatverdächtige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 4 Uhr hatte ein Zeitungsauträger (57) den Verdächtigen in dem auf der Kirchberger Straße geparkten Renault bemerkt. Beim Anblick des Zeugen sei der Verdächtige vom Beifahrersitz gesprungen und in Richtung Kempfelder Straße geflüchtet. Alarmierte Polizisten nahmen den Bulgaren noch in Tatortnähe fest und stellten Diebesgut bei ihm sicher. (jk/de)

