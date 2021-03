Polizei Köln

POL-K: 210312-5-K/AC/BAB Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht bei Eschweiler-Dürwiß

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (11. März) auf der Bundesautobahn 4 in Höhe Eschweiler-Dürwiß sucht die Polizei Köln den flüchtigen Unfallverursacher.

Der Unbekannte soll gegen 10 Uhr in Richtung Köln unterwegs gewesen sein und in Höhe der Anschlussstelle so eng vor einem Mercedes-Fahrer (25) eingeschert sein, dass dieser stark bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der 25-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen, kollidierte mit der Seitenschutzplanke und erlitt leichte Verletzungen. Der Gesuchte setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Hinweise zu dem flüchtigen Autofahrer nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/as)

