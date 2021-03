Polizei Köln

POL-K: 210311-2-K Audi-Fahrer fährt gegen Mehrfamilienhaus

Köln (ots)

Ein 58 Jahre alter Mann ist am Mittwochmittag (10. März) in Köln-Ehrenfeld mit seinem Audi gegen ein Mehrfamilienhaus gefahren. Nach Zeugenaussagen soll er gegen 11.30 Uhr von der Marienstraße aus quer über die Subbelrather Straße und über einen Bordstein auf das Grundstück gefahren sein. Nach wenigen Metern endete die Fahrt an der Hausfassade.

Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in eine Klinik. Die Unfallermittler gehen Hinweisen nach, wonach ein internistischer Notfall unfallursächlich gewesen sein könnte. (fm/de)

