Polizei Köln

POL-K: 210310-7-K Zeugensuche nach Fahrradunfall

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (8. März) mit Beteiligung eines 74 Jahre alten Fahrradfahrers in Köln-Porz sucht die Polizei Zeugen.

Bislang steht fest, dass der 74-Jährige auf der Schmittgasse in Richtung Porz-Mitte unterwegs war und in Höhe der Hausnummer 22 von außen gegen die lediglich einen spaltbreit geöffnete Fahrertür eines geparkten Citroen stürzte. Dessen Fahrer (45) will den herannahenden Radfahrer gesehen und mit dem Aussteigen gewartet haben. Ob die aufgehende Autotür oder ein zu diesem Zeitpunkt vorbeifahrender Mercedes Auslöser für den Sturz des Radfahrers waren, müssen nun weitere Ermittlungen ergeben.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei den Fahrer des Mercedes sowie mögliche Augenzeugen um Kontaktaufnahme mit dem Verkehrskommissariat 2 per Telefon unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (he/de)

