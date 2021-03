POL-K: 210310-5-K/BN/BAB Pkw auf BAB 565 von unbekanntem Gegenstand getroffen - Zeugensuche

Polizei Köln

Am Dienstagabend (9. März) ist der VW Beetle einer 45-jährigen Bonnerin auf der A 565 unter der Autobahn-Überführung Kölnstraße in Auerberg von einem unbekannten Gegenstand getroffen worden, der ein circa 10cm großes Loch in die Windschutzscheibe schlug. Gegen 21 Uhr war die Cabrio-Fahrerin in Richtung Kreuz Bonn-Nord unterwegs, als der Gegenstand mittig auf ihrer Frontscheibe aufprallte und zur Seite flog. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Das Verkehrskommissariat 4 der Polizei Köln hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden dringend um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de gebeten. (cg/de)

