Polizei Köln

POL-K: 210310-2-K Ford beim Abbiegen von Straßenbahn erfasst - Fahrer in Klinik

Köln (ots)

Ein Autofahrer (53) hat am Dienstagnachmittag (9. März) in Köln-Mülheim beim Zusammenstoß mit einer Stadtbahn schwere Verletzungen erlitten. Der 53-Jährige war gegen 16 Uhr vom Clevischen Ring nach rechts auf die Bergisch Gladbacher Straße abgebogen und von der Stadtbahn erfasst worden. Nach Zeugenaussagen soll der Ford-Fahrer das Rotlicht der Rechtsabbieger-Ampel missachtet haben. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten sowie seine Beifahrerin (47) und die Zugführerhin der Linie 4 (31) mit leichten Verletzungen in eine Klinik. (ph/de)

