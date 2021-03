Polizei Köln

POL-K: 210310-1-K Nach 76 Diebstählen von Fahrzeugteilen - Polizeipräsident Uwe Jacob verlängert "Strategische Fahndung" im Kölner Norden

Köln (ots)

Aufgrund der anhaltenden Serie von Autoteile-Diebstählen in Riehl, Nippes und in der Neustadt-Nord hat Polizeipräsident Uwe Jacob die Anordnung für die bereits seit dem 8. Februar laufende Strategische Fahndung (§ 12a PolG NRW) in diesen Stadtteilen verlängert. Polizeibeamte dürfen dort ohne weitere Gründe:

- Fahrzeuge und Personen anhalten, befragen und ihre Identität feststellen,

- Personaldaten mit dem Fahndungsbestand abgleichen

- Fahrzeuge und mitgeführte Sachen in Augenschein nehmen.

Auch der Blick in den Kofferraum eines Autos ist zulässig. Mit Beginn der dunklen Jahreszeit haben die Diebstähle von Fahrzeugteilen hochwertiger Autos in den nördlichen Stadtteilen stark zugenommen. Zwischen dem 1. Oktober 2020 und dem 28. Februar 2021 sind in den Stadtteilen Riehl, Nippes und Neustadt-Nord von 76 Autos (56 BMW, 19 Mercedes, 1 VW) beispielsweise Sensoren der Abstandsautomatik, Multifunktions-Lenkräder, Außenspiegel sowie Spiegelgläser gestohlen worden. Die Tatorte befanden sich zumeist in den Straßenzügen im nahen Umfeld der größeren Grünanlagen des inneren Grüngürtels, des Lentparks und des Botanischen Gartens.

Die Polizei bittet die Bevölkerung, verdächtige Beobachtungen über die "110" zu melden. (as/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell