Polizei Köln

POL-K: 210309-6-K Zivilpolizisten nehmen Autoknacker auf frischer Tat fest

Köln (ots)

Zivilpolizisten haben am Montagmittag (8. März) zwei junge Algerier (21, 22) beim Aufbruch eines VW Crafter in Köln-Mülheim auf frischer Tat festgenommen. Die beiden Tatverdächtigen haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland und sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 12.30 Uhr saß einer der jungen Männer in dem geparkten VW auf einem Parkplatz in der Jan-Wellem-Straße, der andere stand neben dem Transporter. Als eine Streife sich den beiden Männern näherte, sprinteten sie in Richtung Wiener Platz, mussten sich aber den schnelleren Polizisten geschlagen geben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 74 prüfen derzeit, ob die beiden Männer für weitere Autoaufbrüche verantwortlich sind. (jk/de)

