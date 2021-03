Polizei Köln

POL-K: 210309-5-K Polizisten ertappen mutmaßliche Kfz-Hehlerin bei Verkaufsgespräch - Festnahme

Köln (ots)

In flagranti haben Beamte eines zivilen Einsatztrupps der Polizei Köln am Montag (8. März) eine mutmaßliche Hehlerin (39) im Ortsteil Raderthal festgenommen. An der Straße Heidekaul hatte die Verdächtige gegen 17.20 Uhr versucht, einen Audi mit gefälschten Kennzeichen an potentielle Käufer zu veräußern. Die Überprüfung des A4 ergab, dass der Wagen in Italien gestohlen worden war. Die Beamten stellten das Auto sicher und nahmen die 39-Jährige vorläufig fest. (cg/as)

