Polizei Köln

POL-K: 210309-4-K Räuber flüchtet ohne Beute - Zeugen gesucht

Köln (ots)

Nach einem versuchten Raub in der Kölner Innenstadt fahndet die Polizei nach einem etwa 25 bis 35 Jahre alten und ungefähr 1,85 bis 1,95 Meter großen Mann. Ihm wird vorgeworfen, sich heute Morgen (9. März) um 9 Uhr im 'Hirschgäßchen' an eine Fußgängerin (27) herangeschlichen und an ihrem Rucksack gerissen zu haben. Noch bevor sich die 27-Jährige umdrehen konnte sei der Täter ohne Beute weggerannt.

Der Gesuchte ist Bartträger, hat hellbraune Haare, eine schlanke Statur und ein gepflegtes Äußeres. Zur Tatzeit soll er mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein und einen Kaffeebecher in der Hand gehalten haben.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 14, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (he)

