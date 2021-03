Polizei Köln

POL-K: 210309-2-K Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit 10-Jährigem - Zeugensuche

Köln (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer, ist am Freitagmittag (5. März) auf der Kaiserstraße in Köln-Porz ein 10-Jahre alter Junge leicht verletzt worden. Der Unbekannte setzte seine Fahrt in Richtung Zentrum, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern, fort. Die Polizei Köln sucht Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der Junge gegen 12.45 Uhr zusammen mit seinem Bruder auf dem kombinierten Geh-/Radweg in Höhe der dortigen Bushaltestelle gespielt haben, als der Radfahrer mit ihm zusammenstieß.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 fragen:

-Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? -Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen Radfahrer geben oder ihn gegebenenfalls wiedererkennen?

Hinweise sind an die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu richten. (jk/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell