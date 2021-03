Polizei Köln

POL-K: 210308-4-K Radfahrer bei Verkehrsunfällen schwer verletzt

Köln (ots)

Bei Verkehrsunfällen im Stadtgebiet sind zwei Radfahrer am Samstag (6. März) schwer verletzt worden. Bei einem von ihnen konnte der Notarzt Lebensgefahr nicht ausschließen.

Gegen 9.45 Uhr fuhren zwei Radfahrer (26, 61) auf der Sülzburgstraße in Köln-Sülz in gleicher Richtung. Nachdem der jüngere Radfahrer den 61-Jährigen überholt hatte, kam es aus bislang noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der beiden Männer und sie stürzten. Dabei zog sich der ältere Radfahrer trotz Fahrradhelm schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen zu. Der 26-Jährige blieb unverletzt.

Am Abend kam es im Stadtteil Altstadt-Nord zu einem weiteren Verkehrsunfall eines Radfahrers (63). Zeugen schilderten, dass der Mann gegen 18.45 Uhr die Christophstraße aus der Innenstadt in Richtung Ringe befuhr, als er plötzlich gekrampft habe und vom Rad gegen ein geparktes Auto gestürzt sei. Kurz darauf habe er das Bewusstsein verloren. Ein bislang unbekannter Ersthelfer reanimierte den Mann, verließ die Örtlichkeit aber, bevor die eintreffenden Polizisten seine Personalien aufnehmen konnten. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in eine Klinik.

Der Ersthelfer wird gebeten, sich zeitnah als Zeuge zur Verfügung zu stellen. Ansprechpartner sind die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cr/he)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell