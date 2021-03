Polizei Köln

POL-K: 210308-2-K Unbekannter Taxifahrer beschädigt Fensterscheibe eines Linienbusses - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht einen Taxi-Fahrer, der im Verdacht steht, am Sonntagabend (7. März) in der Kölner Südstadt die Fensterscheibe eines Busses der KVB (Linie 146) mit einem derzeit noch unbekannten Gegenstand beschädigt zu haben. Der Unbekannte soll eine Glatze haben und unmittelbar nach der Tat mit seinem Taxi in den Gottesweg abgebogen sein.

Gegen 19.45 Uhr steuerte der Fahrer (52) seinen Bus über die Ulrichgasse in Richtung Vorgebirgsstraße. In Höhe der Kreuzung "Am Vorgebirgstor" soll der 52-Jährige den sehr langsam vor ihm fahrenden Taxi-Fahrer bemerkt haben. Mit der Lichthupe habe er ihm ein Zeichen zum Weiterfahren geben wollen. Darauf habe der Unbekannte sein Fenster geöffnet und wild mit seinen Händen gestikuliert. Kurze Zeit später hörte der Busfahrer ein Knallgeräusch, blickte sich um und sah im vorderen Bereich des Busses die gesplitterte Fensterscheibe.

Hinweise zu dem Gesuchten nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats 4 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/he)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell