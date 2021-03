Polizei Köln

POL-K: 210308-1-K Geld an Bankautomaten unterschlagen - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Nach einer Fundunterschlagung von 3000 Euro aus einem Geldautomaten fahndet die Polizei Köln mit Bildern einer Überwachungskamera einer Bankfiliale nach einem Unbekannten. Dem Gesuchten wird vorgeworfen, am 6. Oktober (Dienstag) gegen 13.45 Uhr das Bargeld eines Kölners (34) aus dem Ausgabeschacht des Automaten an sich genommen zu haben. Mutmaßlich auf Grund einer technischen Störung hatte der Geldautomat die Scheine verzögert ausgegeben, so dass der 34-Jährige die Bank bereits wieder verlassen hatte. Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Abgebildeten nimmt das Kriminalkommissariat 56 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Link zu den Bildern: https://url.nrw/0043 (ph/cs)

