Polizei Köln

POL-K: 210307-3-K Dealerwohnung ausgehoben - Festnahme

Köln (ots)

Infolge von Zeugenhinweisen hat die Polizei Köln am späten Samstagabend (6. März) die Wohnung eines 44-Jährigen in Höhenhaus durchsucht. Mit Erfolg: In der Obergeschosswohnung des Mehrfamilienhauses am Dierather Weg stellten die Beamten gegen 23.40 Uhr mehrere Kilo synthetischer Betäubungsmittel sicher. Bei der Durchsuchung unterstützte ein Diensthundführer des Zolls mit seinem Rauschgiftspürhund die Polizisten. Den bereits wegen Drogenhandels vorbestraften Kölner nahmen die Beamten währenddessen im Nahbereich fest, als er mit seinem Hund Gassi ging. Gegen den mutmaßlichen Dealer lag bereits ein Haftbefehl vor. (cg/rr)

