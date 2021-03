Polizei Köln

POL-K: 210307-2-K Fachwerkhaus in Köln-Meschenich ausgebrannt - Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung

Köln (ots)

In der Nacht auf Sonntag (7. März) ist im Kölner Ortsteil Meschenich ein freistehendes Einfamilienhaus ausgebrannt. Der 44-jährige Mieter konnte sich leicht verletzt retten. Gegen 1.10 Uhr alarmierten infolge starker Rauchentwicklung Anwohner der Everhard-Stolz-Straße Feuerwehr und Polizei. Die Einsatzkräfte evakuierten die Nachbargebäude und betreuten die Bewohner. Nach derzeitiger Erkenntnislage hatten sich die Flammen von vor dem Haus aufgestapeltem Sperrmüll ausgebreitet. Vergeblich hatten Nachbarn versucht, den Brand zu löschen. Die Kripo Köln hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen. Zeugen werden dringend um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de gebeten. (cg/rr)

