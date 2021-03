Polizei Köln

POL-K: 210307-1-K 33-Jähriger notoperiert - Mordkommission ermittelt nach Auseinandersetzung in Café

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Im Verlauf einer Konfrontation in einer "offiziell geschlossenen" Gaststätte in Köln-Mülheim hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag (6./7. März) ein 33-jähriger Mann schwerste Stich- und Schnittverletzungen erlitten. Mehrere Männer flüchteten gegen 23.50 Uhr vom Tatort an der Keupstraße. In einer Klinik wurde der Verletzte notoperiert.

Eine Mordkommission ist eingesetzt. Im Verlauf ihrer noch andauernden Ermittlungen werten die Fahnder auch Bilder von Überwachungskameras aus. (cg/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell