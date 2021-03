Polizei Köln

POL-K: 210305-4-K/BAB Unter Drogeneinfluss - Kölner nach Alleinunfall in Klinik

Köln (ots)

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Kokain ist ein Kölner (38) am Donnerstagmorgen (4. März) auf der Bundesautobahn 4 mit einem Ford Transit gegen die Leitplanke gefahren. Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Nach ersten Erkenntnissen sei er gegen 10.30 Uhr in Höhe des Rastplatzes "Röttgesberg" einem vorausfahrenden Auto nach rechts ausgewichen.

Da ein Drogenschnelltest beim 38-Jährigen positiv ausfiel, ordneten die Beamten eine Blutprobe an und beschlagnahmten seinen Führerschein. Im Auto fanden die Polizisten eine Tüte mit weißem Pulver. Es bleibt abzuwarten, ob es sich dabei um Drogen handelt. (ph/as)

