Polizei Köln

POL-K: 210305-2-K/LEV Pressekonferenz "Verkehrsunfallstatistik 2020"

Köln (ots)

Am Mittwoch (10. März) stellen Polizeipräsident Uwe Jacob und der Leiter der Direktion Verkehr, Leitender Polizeidirektor Werner Groß, die Verkehrsunfallzahlen des Jahres 2020 für die Stadtregion Köln und Leverkusen vor.

Die Pressekonferenz findet am

Mittwoch, 10. März um 11 Uhr in der Kantine des Polizeipräsidiums Köln, Walter-Pauli-Ring 2-6, 51103 Köln

statt.

Interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Hinweise zur Teilnahme vor Ort und Akkreditierung:

Wir bitten um Anmeldung per E-Mail unter Angabe, ob eine Teilnahme in Präsenz oder virtuell erfolgt an pressestelle.koeln@polizei.nrw.de bis Montag (8. März) 15 Uhr. Während der gesamten Dauer der Veranstaltung ist das Tragen einer medizinischen Maske vorgeschrieben.

Hinweise zur Live-Übertragung und der Möglichkeit, Fragen zu stellen:

Die Pressekonferenz wird auf Facebook (https://www.facebook.com/polizei.NRW.K) übertragen, so dass auch eine virtuelle Teilnahme möglich ist. Medienvertreter, die im Anschluss an die Redebeiträge Fragen stellen möchten, werden um Akkreditierung bis Montag (8. März) 15 Uhr per E-Mail an pressestelle.koeln@polizei.nrw.de gebeten. Journalisten erhalten mit der Bestätigung der Akkreditierung eine E-Mail-Adresse, an welche sie die Fragen unter Nennung von "Namen, Medium, Adressat der Frage, Inhalt" senden können. Die Fragen werden vorgelesen und dann in der Pressekonferenz beantwortet.

Pressehandout:

Das Pressehandout können Medienvertreter ab Mittwochmorgen als PowerPoint-Präsentation per E-Mail erhalten. Für die Inhalte besteht eine Sperrfrist zur Berichterstattung bis zum Beginn der Pressekonferenz um 11 Uhr. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Köln unter der Rufnummer 0221/229-5555.

Im Anschluss der Pressekonferenz stellt die Polizei Köln auf ihrer Homepage (https://koeln.polizei.nrw/verkehrsunfallstatistik-der-polizei-koeln) die Gesamtstatistik für Köln und Leverkusen zur Verfügung. (al/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell