Polizei Köln

POL-K: 210305-1-K 25 Meter von Auto mitgeschleift - Fahndung nach Unfallverursacher

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach einem jungen Autofahrer mit langen schwarzen Haaren, kurz rasierten Seiten und Vollbart, der einen 59 Jahre alten Mann am Mittwochabend (3. März) im Stadtteil Vingst neben der Beifahrerseite seines grauen Kompaktwagens 25 Meter weit über die Ostheimer Straße geschleift haben soll. Nach vorliegenden Aussagen wollte der leicht alkoholisierte 59-Jährige gegen 23 Uhr in den Wagen des Gesuchten einsteigen und hatte gerade die Autotür in der Hand, als der Fahrer startete und in Richtung Kapellenstraße davonfuhr. Beide Beteiligten sollen zuvor eine entgeltliche Mitfahrt vereinbart haben. Rettungskräfte behandelten den leicht verletzten und alkoholisierten Fußgänger ambulant.

Zeugen, die Hinweise zur Identität des Fahrers und/oder zu dem unbekannten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (mw/de)

