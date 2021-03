Polizei Köln

POL-K: 210304-6-K 40-Jähriger wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Krankenhaus

Köln (ots)

Am Mittwochnachmittag (3. März) ist bei einem Zusammenstoß zwischen einem Chrysler PT Cruiser (Fahrer: 40) und einem dreier BMW (Fahrer: 62) in Köln-Buchheim der 40-Jährige schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 62-Jährige und seine Beifahrerin (65) erlitten einen Schock.

Gegen 14 Uhr war der Chrysler-Fahrer auf dem Buchheimer Ring in Richtung Schlagbaumsweg unterwegs. Als der BMW-Fahrer aus der Einmündung der untergeordneten Herler Straße auf den Buchheimer Ring einbog und den Chrysler touchierte, schleuderte der daraufhin gegen eine Schallschutzwand. (jk/cs)

