Polizei Köln

POL-K: 210304-4-K Warnung: Trickdiebe als falsche Hand-/Wasserwerker unterwegs

Köln (ots)

Am Mittwoch (3. März) haben Trickdiebe zwei Seniorinnen (96, 99) um Schmuck und Bargeld gebracht. Die falschen Handwerker verschafften sich Zutritt zu den Wohnungen und Kellern, indem sie vorgaukelten, Reparaturarbeiten durchführen zu müssen.

In Köln-Rodenkirchen gab sich gegen 14.50 Uhr ein Mann in der Weißer Straße gegenüber einer 96-jährigen Frau als Architekt einer benachbarten Baustelle aus und behauptete, von dort einen angeblichen Feuchtigkeitsschaden an dem Dach des Hauses festgestellt zu haben. Während sie durchs Haus gingen, holte er einen vermeintlichen Kollegen hinzu. In einem unbeobachteten Moment verteilten sie im Kellerraum, wo sich ein Tresor befand, Wasser auf dem Boden und forderten die Seniorin auf, den Inhalt des Safes zum Schutz vor Feuchtigkeit auszuräumen. Mit den Ersparnissen der Frau in einem Wäschekorb und zwei Tragetaschen verschwanden die Männer. Die dunkelhaarigen Männer beschreibt die Geschädigte als 1,70 und 1,85 Meter groß. Sie sollen zwischen 40 und 55 Jahre alt sein. Beide trugen einen Mundschutz.

Gegen 11.15 Uhr erschlichen sich zwei Männer als angebliche Mitarbeiter einer Handwerkerfirma Zugang zur Wohnung einer 99-jährigen Frau in der Hillerstraße in Köln-Lindenthal, indem sie sich als Mitarbeiter einer Firma ausgaben, die dort am Morgen tatsächlich tätig gewesen war. Mit angeblichen Arbeiten im Sanitärbereich lenkten sie die Frau ab und entwendeten aus ihrem Schlafzimmer Schmuck. Die dunkelhaarigen Männer sollen circa 1,65 Meter groß sein und sollen dunkle Handwerkeranzüge getragen haben.

Die Polizei warnt: In der letzten Woche sind wieder vermehrt Meldungen über falsche Handwerker und Mitarbeiter von Versorgungsbetrieben eingegangen. Lassen Sie Handwerker und Dienstleister nicht Ihre Wohnung, wenn sie nicht von der Hausverwaltung angekündigt oder Ihnen selbst bestellt wurden (kw/de).

