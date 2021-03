Polizei Köln

POL-K: 210304-2-K E-Bike-Fahrerin bei Sturz schwer verletzt

Köln (ots)

Eine Seniorin (67) ist am Mittwochnachmittag (3. März) in Köln-Niehl mit dem Hinterrad ihres E-Bikes in eine Schiene der Stadtbahngleise geraten und schwer gestürzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen war sie gegen 15 Uhr auf dem Radweg der Emdener Straße in Richtung Merkenich unterwegs, als sie an der Kreuzung Emdener Straße/Geestemünder Straße über die Gleise fuhr und sich das Hinterrad in der Schienenrille verhakte. Bei dem Sturz auf den Kopf zog sich die 67-Jährige, die einen Fahrradhelm trug, ein Schädel-Hirn-Trauma zu. Rettungskräfte fuhren sie in ein Krankenhaus. (mw/cs)

