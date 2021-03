Polizei Köln

POL-K: 210303-5-K Drei Radfahrer bei Abbiegeunfällen verletzt

Köln (ots)

Innerhalb von zwanzig Minuten sind am Dienstagnachmittag (2. März) drei Radfahrer (29, 60, 64) in den rechtsrheinischen Stadtteilen Brück, Dünnwald und Hohlweide angefahren worden. Der 60-Jährige kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Um 15.20 Uhr soll der Citroen-Fahrer (53) beim Rechtsabbiegen vom Brücker Mauspfad in die Olpener Straße den in Richtung Rath fahrenden 64-Jährigen angefahren und leicht verletzt haben.

Etwa zeitgleich erfasste in Dünnwald ein stadteinwärts fahrender 32-Jähriger einen entgegenkommenden 60-jährigen Radfahrer beim Linksabbiegen von der Odenthaler Straße auf die Leuchterstraße mit seinem Ford Fiesta. Der Leverkusener erlitt eine Schulterfraktur. Sein Helm zerbrach beim Aufschlag auf der Straße.

Nur zwanzig Minuten später soll ein 33 Jahre alter Fahrer eines Ford Focus in Hohlweide beim Rechtsabbiegen von der Honschaftsstraße in die Piccoloministraße mit einem in Richtung Höhenhaus fahrenden 29-jährigen Fahrradfahrer kollidiert sein. Der 29-jährige erlitt leichte Verletzungen. (mw/de)

