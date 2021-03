Polizei Köln

POL-K: 210303-4-K Mann fährt 52-Jährigem mit Porsche über den Fuß und flüchtet - Fahndung

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach einem etwa 50 bis 70 Jahre alten Mann mit längeren grauen Haaren, der einem 52-Jährigen am Montagvormittag (1. März) im Stadtteil Dellbrück mit einem schwarzen Porsche Boxter über den Fuß gefahren sein soll. Beide Männer sollen zunächst gegen 9.30 Uhr auf der Gierather Straße in Höhe der Hausnummer 120 verbal gestritten haben. Für ein Gespräch will der 52-Jährige aus seinem Mitsubishi ausgestiegen sein. Nach dem Vorfall soll der Gesuchte in Richtung Strundener Straße davongefahren sein.

Zeugen, die Hinweise zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Unfallverursachers oder aber zu dem Porsche mit "GL"-Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (mw/de)

