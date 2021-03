Polizei Köln

POL-K: 210303-1-K Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Köln (ots)

Bei einem Abbiegeunfall zwischen einem VW Polo (Fahrerin: 28) und einem Rollerfahrer (76) in Köln-Nippes am Dienstagmorgen (2. März) ist der 76-Jährige schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war der Senior auf der Sechzigstraße in Richtung Neuehrenfeld unterwegs. An der Kreuzung Sechzigstraße/Zonser Straße bog die Polo-Fahrerin vor dem von rechts kommenden Rollerfahrer nach links auf die Sechzigstraße ab. Der Zweiradfahrer soll stark gebremst haben, zu Fall gekommen und in den einbiegenden Pkw gerutscht sein. Rettungskräfte brachten den 76-Jährigen in ein Krankenhaus. (jk/cs)

