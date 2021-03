Polizei Köln

POL-K: 210302-2-K 52-jährige Radfahrerin von Opel erfasst - schwerverletzt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Köln-Eil ist eine Radfahrerin (52) am Montagabend (1. März) von einem Opel erfasst und schwer verletzt worden. Der 58 Jahre alte Fahrer des Opel war gegen 17.30 Uhr auf der Rösrather Straße in Richtung Rath/ Heumar unterwegs und wich im Kreuzungsbereich zum Baumschulenweg einem wartenden Linksabbieger aus. Hierbei erfasste er die auf dem Radweg wartende 52-Jährige. Rettungskräfte brachten die Kölnerin mit einem Schlüsselbeinbruch in ein Krankenhaus. (jk/de)

