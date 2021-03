Polizei Köln

POL-K: 210301-5-K/BAB Lkw-Fahrer 3.000 Kilometer fast ohne Pause unterwegs

Köln (ots)

Polizisten der Kölner Schwerlastgruppe haben am Freitagmittag (26. Februar) einen in der Türkei gestarteten Lkw-Fahrer (51) nach zweitägiger Fahrt ohne die vorgeschriebenen Ruhezeiten aus dem Verkehr gezogen. Polizisten deckten den Betrug mit dem Einsatz einer zweiten Fahrerkarte bei einer Kontrolle am Rastplatz Sülztal auf und stellten diese sicher. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 6.500 Euro begann die verordnete elfstündige Schlafpause.

Wie sich herausstellte, war der 51-Jährige mit einem 7,5-Tonner am Mittwochvormittag von der Region Izmir aus in Richtung Belgien gestartet. (cr/de)

