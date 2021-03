Polizei Köln

POL-K: 210301-4-K Bewaffneter Raubüberfall auf Kiosk - Festnahme

Köln (ots)

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Kiosk in Köln-Dünnwald am Sonntagmorgen (28. Februar) haben Polizisten einen 14-jährigen Verdächtigen noch in Tatortnähe vorläufig festgenommen. Gegen 8 Uhr soll er den Kiosk auf der Odenthaler Straße betreten, die Angestellte (50) mit einer silbernen Schusswaffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Anschließend flüchtete der Bewaffnete mit seiner Beute in Richtung Dünnwalder Mauspfad. Polizisten stellten den 14-Jährigen kurz darauf, die Tatwaffe fanden sie nicht. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 suchen nach der silberfarbenen Schusswaffe. Hinweise bitte unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (jk/cs)

