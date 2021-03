Polizei Köln

POL-K: 210301-3-K Fünf "Dooring"-Unfälle am vergangenen Wochenende - 14 Unfälle mit Radfahrenden insgesamt - drei Schwerverletzte

Köln (ots)

Bei fünf von insgesamt vierzehn Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Radfahrenden in Köln am vergangenen Wochenendende (Freitag, 26. bis Sonntag, 28. Februar) haben aufgehende Autotüren eine Rolle gespielt. Drei Männer (23, 49, 50) und zwei Frauen (27, 30) kamen bei den von Fachleuten als "Dooring"-Unfälle bezeichneten Verkehrsunfällen zu Schaden.

Unfälle im Detail:

- Am Freitag öffnete ein 56 Jahre Mann gegen 9.30 Uhr die Fahrertür seines BMW X6 auf der Neusser Straße in Nippes. Eine 30-jährige Kölnerin stieß mit der aufgehenden Tür zusammen und verletzte sich leicht.

- Gegen 15 Uhr traf eine 38-Jährige Frau auf der Feldgärtenstraße in Niehl beim Aussteigen aus ihrem Seat eine 27 Jahre alte Radfahrerin mit der Fahrertür. Rettungskräfte brachten die Radfahrerin in eine Klinik.

- Ein 50-jähriger Radfahrer kippte gegen 17.30 Uhr nach der Kollision mit der aufschwingenden Beifahrertür eines Nissan auf der Kyffhäuserstraße in der Neustadt-Süd gegen einen geparkten Mercedes. Der Mann erlitt leichte Verletzungen.

- Ein 23 Jahre alter Pedelec-Fahrer kollidierte am Samstagvormittag, gegen 10 Uhr, auf der Venloer Straße in Ehrenfeld mit einem geparkten Smart. Vor den Augen von Polizisten war der 23-Jährige der plötzlich aufgehenden Fahrertür eines Mercedes ausgewichen.

- Ein 49-jähriger Kölner erlitt am Sonntag gegen 15.30 Uhr in Vingst leichte Verletzungen beim Zusammenstoß mit der Fahrertür eines Opel Mokka (Fahrer: 58).

Um derartige "Dooring-Unfälle" zu verhindern, empfiehlt die Polizei den "holländischen Handgriff" beim Aussteigen: Dabei öffnet man - egal, ob als Fahrer oder Beifahrer - die Autotür nicht mit der Hand, die der Tür am nächsten ist, sondern mit der anderen. Der Fahrer öffnet die Autotür also mit der rechten Hand, der Beifahrer entsprechend mit der linken. Durch diese Bewegung dreht sich der Oberkörper des Aussteigenden automatisch und er kann über die Schulter nach hinten blicken und einen eventuell näherkommenden Radfahrer sehen. Weitere Infos finden sie unter: https://www.dvr.de/praevention/kampagnen/kopf-drehen-rad-fahrende-sehen

Bei neun weiteren Unfällen mit Beteiligung von Radfahrenden erlitten sieben Menschen leichte Verletzungen. Ein Mädchen (10) in Widdersdorf und eine Radfahrerin in Mülheim (24) erlitten nach Zusammenstößen mit Radfahrern (26, 32) so schwere Verletzungen, dass sie in Krankenhäusern behandelt wurden. (mw/de)

