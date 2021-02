Polizei Köln

POL-K: 210226-6-K Autoposer-Unfall unter Rheinbrücke - BMW und Führerschein sichergestellt

Köln (ots)

Vor den Augen von Zivilfahndern des Einsatztrupps Verkehr hat ein 19 Jahre alter "Poser" am Donnerstagabend (25. Februar) unter der Deutzer Rheinbrücke einen gemieteten BMW bei einem misslungenen Drift geschrottet. Die Fahrt im Kreis vor etwa 20 bis 30 Zuschauern endete zunächst an einem einbetonierten Zaun und weniger später auf einem Abschleppwagen. Die Flucht des jungen Mannes in Badelatschen fand dank der Anwesenheit der Polizei bereits nach wenigen Metern ein jähes Ende. Sein Beifahrer kam ebenfalls nicht weit.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf mehr als 30.000 Euro. Die Fahrkünste des 19-Jährigen waren offensichtlich nicht besser als seine Rechtskenntnisse. Seine Aussage: "Egal, die Versicherung regelt das schon", dürfte sich alsbald als fatale Fehleinschätzung herausstellen.

Wie bereits seit Wochen hatten die Fahnder gegen 22 Uhr auf dem als Poser-Treffpunkt bekannten Parkplatz auf der Sachsenbergstraße nach jungen Autofahrern Ausschau gehalten, die dort die Belastungsgrenze ihrer Reifen testen. Schon bei der Anfahrt war Lärm aufheulender Motoren und lautes Reifenquietschen zu hören. Bei Auffahrt auf den Parkplatz geriet der BMW ins Blickfeld der Videokamera des Zivilwagens, so dass der Crash auch für die Beweisführung dokumentiert ist.

Die Beamten stellten das Unfallfahrzeug sowie den Führerschein des Fahranfängers sicher. (al/de)

