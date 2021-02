Polizei Köln

POL-K: 210226-5-K Zwei junge Männer rauben Kölner aus - Zeugensuche

Köln (ots)

Zwei etwa 18 Jahre alte Verdächtige haben am Donnerstagabend (25. Februar) einem Kölner (20) in Köln-Niehl ein Mobiltelefon geraubt. Der 20-Jährige hatte das Smartphone über eine Internetplattform zum Verkauf angeboten und sich mit den zwei angeblichen "Interessenten" gegen 19.30 Uhr in der Duisburger Straße getroffen. Während des Verkaufsgesprächs stieß einer der Unbekannten, den der Geschädigte als etwa 1,75 Meter groß mit Bart beschrieb, den 20-Jährigen zu Boden. Der Komplize riss dem Angegriffenen das Smartphone aus der Hand. Der Kölner rannte dem schwarz gekleideten Duo bis in die Friedrich-Karl-Straße hinterher, verlor dort den Sichtkontakt und alarmierte die Polizei. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/cs)

