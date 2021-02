Polizei Köln

POL-K: 210226-1-K Mit gestohlener Kreditkarte Geld abgehoben - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Mit Bildern aus der Überwachungskamera eines Geldautomaten sucht die Polizei Köln nach einem Unbekannten. Dem Mann wird vorgeworfen, in der Silvesternacht in ein Einfamilienhaus im Dellbrücker Mauspfad eingebrochen zu sein und unter anderem eine Kreditkarte entwendet zu haben. Mit dieser soll der Gesuchte an unterschiedlichen Automaten mehrere tausend Euro abgehoben haben.

Bilder des Tatverdächtigen können Sie unter folgendem Link abrufen:

https://url.nrw/f0042

Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Abgebildeten bitte telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 72 melden. (cr/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell