Polizei Köln

POL-K: 210225-8-K Audi-Fahrer mit mehr als 100 km/h zu schnell unterwegs

Köln (ots)

Polizisten der Autobahnwache Frechen haben am Mittwochmorgen (24. Februar) auf der Bundesautobahn 4 einen Audi-Fahrer (28) mit knapp 200 km/h bei erlaubten "80" gemessen. Der 28-Jährige war mit seinem Audi Sportback in Bereich Frechen gegen 10.15 Uhr in Richtung Köln unterwegs. Dank des mit Videotechnik ausgestatteten Provida-Fahrzeugs der Beamten wurde die Fahrt beweiskräftig dokumentiert. (al/cs)

