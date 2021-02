Polizei Köln

POL-K: 210225-6-K Zwei Radfahrende nach Verkehrsunfällen im Krankenhaus

Köln (ots)

Am Mittwoch (24. Februar) sind zwei Radfahrende (20m, 74w) bei Unfällen im Kölner Stadtgebiet schwer verletzt worden. Gegen 11 Uhr erfasste eine Toyota-Fahrerin in Köln-Longerich an der Kreuzung Rheindorfer Straße/Wilhelm-Sollmann-Straße mit ihrem Wagen beim Linksabbiegen die ihr entgegenkommende 74-Jährige. Ohne fremde Beteiligung stürzte ein 20-jähriger Radfahrer gegen 15.30 Uhr in Köln-Klettenberg auf der Rhöndorfer Straße, nachdem sich ein über den Lenker gehangener Stoffbeutel in den Speichen verfangen hatte. Beide wurden mit schweren Verletzungen stationär in Krankenhäusern aufgenommen. (mw/cs)

