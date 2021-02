Polizei Köln

POL-K: 210225-4-K Kind auf Zebrastreifen angefahren - Krankenhaus

Köln (ots)

An einem Fußgängerüberweg in Köln-Poll ist am Mittwochnachmittag (24. Februar) ein Kind (6) von einem Skoda Kamiq (Fahrerin: 55) angefahren und schwer verletzt worden. Die 55-Jährige soll gegen 16.45 Uhr auf der Siegburger Straße in Höhe der Salmstraße vor dem Zebrastreifen gewartet haben. Beim Anfahren erfasste sie das von rechts querende Kind. Rettungskräfte brachten den 6-Jährigen zusammen mit seinem 25-jährigen Begleiter in eine Klinik. (ph/cs)

