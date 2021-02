Polizei Köln

POL-K: 210225-3-K Fahndung nach mutmaßlichem Einbrecher-Duo - Fotos

Köln (ots)

Mit Bildern aus der privaten Überwachungskamera eines 61-jährigen Wohnungsinhabers an der Fritz-Hecker-Straße im Ortsteil Zollstock fahndet die Kripo Köln nach zwei Männern. Die Abgebildeten stehen im dringenden Verdacht, am Dienstag (9. Februar) zwischen 14.30 Uhr und 14.40 Uhr durch Einschlagen eines Fensters in die Penthousewohnung des Geschädigten eingedrungen zu sein. Nach dem Durchwühlen der Räume soll das Duo anschließend mit erbeutetem Schmuck geflüchtet sein.

Die am Tatort aufgenommenen Bilder der Verdächtigen sind unter folgendem Link abrufbar: https://url.nrw/f0041

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 72 bittet dringend um Zeugenhinweise zu Identität und Aufenthaltsort der Abgebildeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell