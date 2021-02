Polizei Köln

POL-K: 210225-2-K Vergewaltigung im Kölner Stadtwald/Korrektur der Tatzeit/Tatortarbeit

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 24. Februar, Ziffer 8

Nach der Vergewaltigung einer Joggerin im Kölner Stadtwald am Mittwochmorgen (24. Februar) hat die Polizei Köln eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Aufgrund neuer Erkenntnisse muss die Tatzeit korrigiert werden. Demnach hat der Unbekannte die Joggerin am Mittwochmorgen zwischen 8.45 Uhr und 9 Uhr überfallen. In einer ersten Meldung war von einer Tatzeit um kurz nach 10 Uhr die Rede.

Aufgrund des atypischen Vorgehens des Täters, zu dem die Polizei aus Gründen des Opferschutzes keine weiteren Angaben machen wird, sehen die Ermittler die Gefahr einer Wiederholungstat und bitten Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder den beschriebenen Mann gesehen haben, dringend um Hinweise unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Wichtiger Hinweis:

Heute Nachmittag (25. Februar) wird die Polizei den Tatortbereich erneut absuchen und Fahndungsplakate aufhängen. Die Uhrzeit wird zeitnah mit einer weiteren Pressemitteilung angekündigt.

Am Freitagmorgen werden Ermittler des Kriminalkommissariats 12 gezielt potenzielle Zeugen ansprechen, die morgens im Tatortbereich unterwegs sind. (de/he)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell