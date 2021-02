Polizei Köln

POL-K: 210224-7-K/BAB/GM Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß nach Falschfahrt

Köln (ots)

Auf der Bundesstraße 256 ist am Mittwochnachmittag (24. Februar) zwischen den Anschlussstellen Dieringhausen und Vollmerhausen ein Falschfahrer (Fahrer 80, Beifahrerin 81) mit seinem Opel Corsa frontal mit einem entgegenkommenden Mazda eines 35-Jährigen zusammengestoßen. Dabei erlitten die beiden Senioren schwere Verletzungen. Der Mann im Mazda und ein Mini-Fahrer (21), der in die Unfallstelle fuhr, kamen mit leichten Verletzungen davon. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 80-Jährige an der Anschlussstelle Vollmerhausen aus bislang ungeklärter Ursache in falscher Fahrtrichtung auf die B 256 aufgefahren.

Einsatzkräfte sperrten den für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme weiträumig ab und leiteten den Verkehr um. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzten ins Krankenhaus. Die Unfallaufnahme vor Ort ist noch nicht abgeschlossen.

Bereits vor knapp drei Wochen hatte sich fast an gleicher Stelle ein schwerer Frontalunfall nach einer Falschfahrt eines Senioren (84) ereignet. (cr/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell